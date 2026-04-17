Ильхам Алиев встретился в Анталье с лидером ТРСК - ФОТО
17 апреля в Анталье состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра Туфаном Эрхюрманом.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава нашего государства поздравил Туфана Эрхюрмана с избранием Президентом Турецкой Республики Северного Кипра.
Туфан Эрхюрман выразил признательность за поздравления.
В ходе беседы была затронута постоянная поддержка, оказываемая Азербайджанской Республикой Турецкой Республике Северного Кипра.
Президент Туфан Эрхюрман поблагодарил главу нашего государства за это.
Отметив, что наша страна всегда находилась рядом с Турецкой Республикой Северного Кипра, Президент Азербайджана подчеркнул, что поддержка будет продолжена и в будущем.
В ходе беседы было отмечено значение состоявшегося в апреле этого года в Баку 3-го заседания членов групп дружбы Милли Меджлиса Азербайджана, Великого национального собрания Турции и Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра.
На встрече была подчеркнута важность вступления Турецкой Республики Северного Кипра в Организацию тюркских государств в качестве наблюдателя, обсуждены вопросы сотрудничества в ряде областей.