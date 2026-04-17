В бакинской школе ввели регистрацию посещаемости по QR-кодам - ВИДЕО

В бакинской полной средней школе №12 начато внедрение системы «Электронная посещаемость» на основе QR-кодов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Управлении образования по городу Баку.

Согласно нововведению, внедренному с целью цифровизации учета посещаемости, укрепления связи между школой и родителями и более эффективного обеспечения безопасности учащихся, для каждого ученика создан специальный QR-код. При входе в школу учащиеся проходят автоматическую регистрацию с помощью этих кодов. Это позволяет школе и родителям отслеживать посещаемость в режиме реального времени.

Через систему «Электронная посещаемость»:

Время входа учащихся в школу фиксируется мгновенно; · Уведомление сразу отправляется на WhatsApp-номер родителей; · Статистика опозданий и посещаемости прозрачно ведется в цифровой базе.

Нововведение, внедренное в 10 классах в качестве пилотного проекта, в течение недели планируется распространить на все классы.

Отметим, что внедрение системы служит более прозрачному управлению образовательным процессом и интеграции современных технологий в образовательную среду.