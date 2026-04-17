Рекордное количество обращений на конкурс «Yüksəliş»
На этап регистрации VI конкурса «Yüksəliş» (Восхождение) поступило более 17 тысяч заявок.
Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге, посвященном этапу регистрации шестого конкурса «Yüksəliş», заявил заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев.
По его словам, в течение периода регистрации для участия в конкурсе обратился в общей сложности 17 651 человек. Этот показатель выше по сравнению с прошлым сезоном: тогда число заявителей составило 16 553 человека.
Было отмечено, что данный рост свидетельствует о ежегодном повышении общественного интереса к конкурсу.
209