Разметка есть, а поворота нет: дорожная ловушка на вспомогательной дороге в Баку - ВИДЕО

На пересечении вспомогательной дороги проспекта Гара Гараева с улицей Узбекистана в столице нанесенная дорожная разметка вызывает путаницу у водителей.

Как сообщает Trend, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.

Отмечается, что разметка, нанесенная на полосе прямого движения, ограничивает возможности водителей для маневрирования. В частности, дополнительные трудности возникают у тех, кто хочет повернуть направо: автомобилисты вынуждены перестраиваться в крайний правый ряд и совершать поворот на следующем перекрестке.

Если бы разметка была организована иначе - с пунктирными линиями на большем расстоянии до поворота, - водители могли бы заблаговременно перестроиться в нужную полосу и беспрепятственно совершить маневр. Кроме того, ситуацию могло бы облегчить установление дорожных знаков, разрешающих поворот направо со второй полосы.

По данному вопросу в соответствующее ведомство направлен официальный запрос.