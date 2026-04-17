Reuters: США и Иран могут подписать соглашение в ближайшее время

Соглашение между США и Ираном может быть достигнуто в ближайшее время, переговоры находятся на завершающей стадии.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пакистанский источник в сфере безопасности.

По его словам, стороны добились прогресса в рамках закулисной дипломатии, а предстоящая встреча может завершиться подписанием меморандума о взаимопонимании. Ожидается, что в течение 60 дней после этого будет заключено полноценное соглашение. Агентство пишет, что стороны уже достигли принципиальных договоренностей, тогда как технические детали будут согласованы позднее.

Источник в дипломатических кругах сообщил Reuters, что ключевую посредническую роль играет командующий Вооруженными силами Пакистана Асим Мунир, который с середины недели проводит переговоры в Тегеране и смог добиться прогресса по ряду сложных вопросов.

Источник: ТАСС