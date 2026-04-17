Reuters: США и Иран могут подписать соглашение в ближайшее время

Reuters: США и Иран могут подписать соглашение в ближайшее время

Соглашение между США и Ираном может быть достигнуто в ближайшее время, переговоры находятся на завершающей стадии.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пакистанский источник в сфере безопасности.

По его словам, стороны добились прогресса в рамках закулисной дипломатии, а предстоящая встреча может завершиться подписанием меморандума о взаимопонимании. Ожидается, что в течение 60 дней после этого будет заключено полноценное соглашение. Агентство пишет, что стороны уже достигли принципиальных договоренностей, тогда как технические детали будут согласованы позднее.

Источник в дипломатических кругах сообщил Reuters, что ключевую посредническую роль играет командующий Вооруженными силами Пакистана Асим Мунир, который с середины недели проводит переговоры в Тегеране и смог добиться прогресса по ряду сложных вопросов.

Источник: ТАСС

Актуально

Xроника

В Анталье состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Молдовы - ...

Политика

Баку и Ереван активизируют парламентские контакты - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Анталье с лидером Сирии - ФОТО

Политика

5-й Анталийский дипломатический форум начал работу

В мире

«Охотник на школы. Пусть 5-6 классы будут готовы»: Последние месседжи кахраманмарашского стрелка - ФОТО

Анна Акопян: я проголосую за Пашиняна

У зятя и дочери Царукяна конфискуют $3,4 млн, а также акции

Reuters: США и Иран могут подписать соглашение в ближайшее время

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

По делу о нападении на школу в Турции задержан один человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Армения закроет свое воздушное пространство

СМИ: Делегации Ирана и США продолжают обмен письменными сообщениями - ОБНОВЛЕНО

Трамп о ситуации с Ираном: «Они вернутся и дадут нам все, что мы хотим. Я хочу все!»

Последние новости

Баку и Ереван активизируют парламентские контакты - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:25

Алексей Оверчук: В России существует потребность в изучении азербайджанского языка

Сегодня, 13:18

Юный дзюдоист Расул Самедзаде прославил Азербайджан в сердце Африки - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:58

«Yüksəliş» привлекает зрелые кадры: доминирует категория 31–40 лет

Сегодня, 12:50

Скончался турецкий певец Рыза Тамер

Сегодня, 12:33

Рекордное количество обращений на конкурс «Yüksəliş» 

Сегодня, 12:30

«Охотник на школы. Пусть 5-6 классы будут готовы»: Последние месседжи кахраманмарашского стрелка - ФОТО

Сегодня, 12:23

Анна Акопян: я проголосую за Пашиняна

Сегодня, 12:20

Разметка есть, а поворота нет: дорожная ловушка на вспомогательной дороге в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 12:10

Мустафаев: Азербайджан и РФ обсудили параметры тарифного урегулирования

Сегодня, 12:07

Оверчук призвал российский бизнес использовать возможности Азербайджана

Сегодня, 12:03

Дамаск продвигает проект «Четыре моря» с участием Азербайджана

Сегодня, 12:00

В Анталье состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Молдовы - ФОТО

Сегодня, 11:55

Задержан человек, совершивший кражу в аптеке под видом покупателя

Сегодня, 11:48

У зятя и дочери Царукяна конфискуют $3,4 млн, а также акции

Сегодня, 11:45

Reuters: США и Иран могут подписать соглашение в ближайшее время

Сегодня, 11:42

Ильхам Алиев встретился в Анталье с лидером ТРСК - ФОТО

Сегодня, 11:30

Ильхам Алиев встретился в Анталье с лидером Сирии - ФОТО

Сегодня, 11:25

5-й Анталийский дипломатический форум начал работу

Сегодня, 11:15

Опубликованы новые снимки подростка, совершившего нападение в школе в Кахраманмараше - ФОТО

Сегодня, 11:02
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22