В Анталье состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Молдовы - ФОТО

17 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Анталье с Президентом Республики Молдова Майей Санду.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением были упомянуты встречи главы нашего государства с Майей Санду в Азербайджане и Молдове, а также в рамках международных мероприятий.

Были обсуждены перспективы азербайджано-молдавских отношений, подчеркнуто развитие связей, отмечена роль взаимных визитов на различных уровнях с точки зрения расширения сотрудничества.

Подчеркнуты широкие возможности для сотрудничества между нашими странами в энергетической сфере. Еще раз была высоко оценена поддержка, продемонстрированная Азербайджаном в период, когда Молдова особенно нуждалась в энергоресурсах.

Майя Санду сказала, что проживающая в Молдове азербайджанская община, активно участвуя в общественно-политической жизни этой страны, вносит свой вклад в ее развитие.

На встрече главы государств провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.