Задержан человек, совершивший кражу в аптеке под видом покупателя
В Бинагадинском районе столицы совершена кража на одном из объектов.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи 53-летний Дж.Керимов.
В ходе расследования выяснилось, что задержанный зашел в аптеку под видом покупателя и, воспользовавшись тем, что продавец отвлекся, украл мобильный телефон.
Расследование продолжается.
289