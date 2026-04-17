Задержан человек, совершивший кражу в аптеке под видом покупателя

В Бинагадинском районе столицы совершена кража на одном из объектов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи 53-летний Дж.Керимов.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный зашел в аптеку под видом покупателя и, воспользовавшись тем, что продавец отвлекся, украл мобильный телефон.

Расследование продолжается.