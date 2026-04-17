Анна Акопян: я проголосую за Пашиняна

Анна Акопян, несмотря на разрыв с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, призвала голосовать за него на предстоящих парламентских выборах.

Об этом пишет газета «Иравунк».

Бывшая супруга Никола Пашиняна Анна Акопян в кругу близких разоткровенничалась и призвала к тому, чтобы, несмотря на их расставание, она однозначно выступает за переизбрание Пашиняна и советует то же самое своему окружению.

«Пусть наши отношения не влияют на изменение вашего отношения к премьер-министру, я сама исполню свой гражданский долг и однозначно отдам свой голос за действующего премьера», — сообщают источники, близкие к ней, — пишет издание.