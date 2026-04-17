Скончался турецкий певец Рыза Тамер

Ушел из жизни известный турецкий исполнитель Рыза Тамер.

По данным турецких изданий, артист, получивший известность после участия в музыкальном конкурсе Popstar Türkiye, почувствовал себя плохо в своём доме в Бодруме - его экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Сообщается, что причиной смерти стала остановка дыхания во сне и последующее кислородное голодание мозга - медики констатировали смерть несмотря на проведённые реанимационные мероприятия.

Рыза Тамер стал известен широкой публике после участия в шоу Popstar Türkiye, где запомнился зрителям своими выступлениями и занял третье место. После этого он продолжил музыкальную карьеру и выпускал собственные песни.

Напомним, что в 2025 году певец отказался выступить с концертом в Баку из-за того, что в столице Азербайджана невозможно использовать при оплате турецкие лиры.