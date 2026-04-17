У зятя и дочери Царукяна конфискуют $3,4 млн, а также акции

Прокуратура конфискует у бывшего губернатора Котайкской области Карапета Гулояна, а также у его супруг - дочери предпринимателя и лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна Розы Царукян порядка $3,4 млн в качестве имущества незаконного происхождения, а также акции.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Армении.

Ранее Генпрокуратура представила в Антикоррупционный суд иск против Карапета Гулояна и аффилированных с ним лиц. В июле 2024 года суд частично удовлетворил иск прокуратуры.

Речь, в частности, идет об особняке в селе Ариндж Котайкской области и земельном участке в Цахкадзоре. Иск прокуратуры против Розы Царукян и Карапета Гулояна касался также изъятия 2 тысяч акций в ACBA bank.

Суд также удовлетворил иск прокуратуры о конфискации права на возврат заемных средств в размере $264 тыс.

Напомним, что в сентябре 2023 года стало известно об инициировании уголовного преследования в отношении Карапета Гулояна по обвинению в отмывании денег, превышении служебных полномочий и служебный подлог.

