Дамаск продвигает проект «Четыре моря» с участием Азербайджана

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа считает, что в условиях нынешнего кризиса на Ближнем Востоке наиболее перспективным проектом поставки энергоносителей на Запад является программа «Четыре моря» с участием Азербайджана.

По замыслу сирийского руководства, данная программа должна соединить логистику Каспийского, Средиземного и Красного морей, а также Персидского залива через территорию Азербайджана, Сирии и Турции. Реализация этого проекта, работа над которым продолжается, позволила бы оптимизировать торговые маршруты и удешевить логистику во всем регионе, считает сирийский лидер.

