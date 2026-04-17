«Yüksəliş» привлекает зрелые кадры: доминирует категория 31–40 лет

First News Media12:50 - Сегодня
Большую часть участников, зарегистрировавшихся на VI конкурс «Yüksəliş» (Возрождение), составляет возрастная категория 31–40 лет.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге, посвященном этапу регистрации шестого конкурса «Yüksəliş», заявил заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев.

Так, в возрастной группе 31–40 лет зарегистрировалось 8 974 человека. В категории 21–30 лет приняли участие 6 248 человек, а в возрасте 41–51 года — 2 429 человек. Эти показатели подтверждают, что наибольший интерес к конкурсу проявляют профессионалы среднего возраста.

Из 17 651 участника, прошедшего регистрацию на VI конкурс «Yüksəliş», 16 554 человека получили степень бакалавра в Азербайджане, также сообщил Гаджиев.

Число тех, кто получил степень бакалавра за рубежом, составляет 1 097 человек. Из них 871 человек обучался только за границей, а 226 человек получили образование как в Азербайджане, так и за рубежом.

В то же время было отмечено, что 8 782 участника имеют степень магистра, а 1 185 человек — образование на уровне докторантуры.

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
