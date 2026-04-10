Президент Азербайджана наградил сотрудников Госагентства жилищного строительства
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного агентства жилищного строительства медалью «Терегги».
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.
За заслуги в области улучшения жилищного обеспечения граждан медалью «Терегги» награждены:
Гадимов Чингиз Сахиб оглу
Мамедов Эльшад Панах оглу
Салманов Азер Агабаба оглу
Шарифов Ризван Гамид оглу
Шириева Кямаля Мазахир гызы.
