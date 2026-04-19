Азербайджанские шахматисты - в топ-5 после 10 туров на индивидуальном чемпионате Европы

First News Media10:00 - Сегодня
Три азербайджанские шахматиста вошли в первую пятреку лидеров по итогам 10 туров на индивидуальном чемпионате Европы по шахматам, который проходит в польской Катовице.

Как передает 1news.az со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, в центральной встрече тура между лидерами турнира победитель выявлен не был. Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов сыграл вничью с испанцем Давидом Гихарро.

Другой представитель Азербайджана Айдын Сулейманлы чёрными фигурами одержал победу над литовцем Валерием Казаковским. Последний чемпион Азербайджана Мамед Мурадлы белыми фигурами обыграл латвийца Никиту Мешковица.

Таким образом, после 10 туров сразу три азербайджанских шахматиста входят в первую пятёрку лидеров и сохраняют шансы на чемпионский титул. Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы, набравшие по 8 очков, делят первое-и второе места. Мамед Мурадлы с тем же результатом занимает пятую позицию по дополнительным показателям.

В заключительном туре чемпионата Европы Айдын Сулейманлы белыми фигурами сыграет против Мамеда Мурадлы, а Ниджат Абасов встретится с румынским шахматистом Богдаан-Даньел Дяком.

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

