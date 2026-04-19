В рамках инициативы «Путь в Мекку» упрощены процедуры поездки в хадж

В Саудовской Аравии продолжается подготовка к сезону хаджа, в частности, реализуется инициатива «Путь в Мекку», направленная на упрощение поездки паломников и предоставление им качественных услуг, сообщает SPA.

Программа осуществляется в рамках проекта «Служение паломникам» через 17 пунктов пропуска в 10 странах. В их числе Марокко, Индонезия, Малайзия, Пакистан, Бангладеш, Турция, Кот-д’Ивуар, Мальдивы, а также впервые присоединившиеся в этом году Сенегал и Бруней.

Для паломников из стран-участниц процедуры поездки проходят в упрощённом порядке ещё на родине. Услуги включают электронное оформление хадж-визы, прохождение паспортного контроля в аэропорту вылета, проверку медицинских документов, а также маркировку и сортировку багажа.

После прибытия в Саудовскую Аравию паломников доставляют автобусами по специальным маршрутам к местам проживания в Мекка и Медина. Партнёрские структуры также обеспечивают доставку багажа.

С 2017 года услугами инициативы воспользовались более 1 млн 254 тыс. паломников.

Источник: АЗЕРТАДЖ