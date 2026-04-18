"Сабах" одержал минимальную победу над "Карабахом"

"Сабах" одержал победу над "Карабахом" со счетом 1:0 в центральном матче 28-го тура Мисли Премьер-лиги, что позволило гостям укрепить лидерство в турнирной таблице с преимуществом в 13 очков.

Встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. На 14-й минуте игрок "Сабаха" Микельс не реализовал пенальти, однако на 45-й минуте Абдулла Хайбуллаев открыл счет, выведя гостей вперед.

В начале второго тайма, на 46-й минуте, автор единственного гола Хайбуллаев был удален с поля после получения красной карточки за грубый фол против Джони Монтиэля. Несмотря на численное преимущество, "Карабах" не смог сравнять счет до конца матча.

По итогам тура "Сабах" набрал 69 очков и занимает первое место в чемпионате. "Карабах" с 56 очками остается на второй строчке турнирной таблицы.