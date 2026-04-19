Глава МИД Азербайджана примет участие на 82-й сессии ЭСКАТО в Банконге

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 19 апреля отбыл с рабочим визитом в столицу Таиланд Бангкок.

Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Дж. Байрамов 20 апреля примет участие и выступит на 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), которая пройдет под председательством Азербайджана.

В рамках визита также запланирован ряд встреч с высокопоставленными официаллицами.лицами.

