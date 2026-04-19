Гуманоид «Молния» побил рекорд человека в полумарафоне в Пекине - ВИДЕО

Около 12 тыс. человек, а также порядка 300 человекоподобных роботов приняли участие в пекинском международном полумарафоне.

Среди умных машин первым к финишу пришел робот "Шаньдянь" ("Молния") коллектива "Цитянь Дашэн", который более чем в три раза побил прошлогодний рекорд и преодолел дистанцию в 21 км за 50 минут 26 секунд.

Как утверждают организаторы, этот результат превышает мировой человеческий рекорд в полумарафоне в 56 минут 42 секунды. Среди людей победу одержали китайские спортсмены с результатами 1 час 7 минут 47 секунд (мужчины - Чжао Хайцзе) и 1 час 18 минут и 6 секунд (женщины - Ван Цяося). Всего заявки на участие подали более 32,4 тыс. лиц от 18 лет.

Человекоподобных роботов на полумарафоне представили более 100 команд. Пять из коллективов - зарубежные. Примерно 40% команд на соревновании использовали роботов на автономном и 60% - на дистанционном управлении. Машины преодолели расстояние вместе с людьми, но по выделенной дорожке.

В 2025 году Китайская легкоатлетическая ассоциация присвоила полумарафону официальный статус соревнования с участием искусственного интеллекта.