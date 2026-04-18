Спасательный жилет пассажира «Титаника» продан на аукционе за более чем £530 тыс.

Спасательный жилет пассажирки "Титаника" продан за $715 тыс.

Речь идет об одном из немногих сохранившихся артефактов с затонувшего лайнера

Спасательный жилет Лоры Мэйбл Франкателли — пассажирки первого класса "Титаника" — был продан на аукционе за 530 000 фунтов стерлингов (около 1 218 000 манатов).

Торги провел британский аукционный дом Henry Aldridge & Son. Стартовая цена лота составляла 250 000 фунтов.

Жилет принадлежал Франкателли, которая надела его при посадке в спасательную шлюпку №1 после столкновения судна с айсбергом. Позже она и семь других выживших, находившихся с ней в шлюпке, оставили свои подписи на нем. Артефакт десятилетиями хранился в семье Франкателли, а около 20 лет назад был приобретен частным коллекционером.

Вместе с жилетом были проданы газетная фотография Франкателли в окружении других пассажиров шлюпки и копия ее письма с описанием катастрофы. Ранее предмет временно экспонировался в музеях "Титаника" в Пиджен-Фордже (США) и Белфасте (Северная Ирландия).

Отметим, что Франкателли путешествовала на "Титанике" в качестве секретаря модельера Люси Дафф-Гордон. Вместе с ней и мужем Люси, Космо Дафф-Гордоном, они спаслись на пароходе "Карпатия". В шлюпке №1, рассчитанной на 40 человек, находились всего 12 пассажиров.

Напомним, "Титаник" затонул в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Погибли около 1500 человек, выжили — 712.

Источник: ТАСС