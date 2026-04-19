Умерла звезда французского кинематографа Натали Бай

В возрасте 77 лет умерла одна из самых уважаемых и узнаваемых актрис Франции Натали Бай. За свою почти полувековую карьеру Бай стала одной из самых титулованных актрис Франции.

За свою жизнь она сыграла более чем в 90 фильмах, среди которых «Поймай меня, если сможешь», четырежды стала лауреатом премии «Сезар» — французского аналога «Оскара»: дважды как лучшая актриса второго плана (в 1981 и 1982 году) и дважды как лучшая актриса (в 1983 году и 2006 году). В 1999 году она была отмечена призом за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Бай «актрисой, с которой мы любили, мечтали и росли», подчеркнув ее исключительное значение для национальной культуры.

«Мы так любили Натали Бай. Своим голосом, улыбками и скромностью она сопровождала последние десятилетия французского кинематографа, от Франсуа Трюффо до Тони Маршаль. Актриса, с которой мы любили, мечтали, росли», — написал Макрон.

О ее смерти сообщили французские СМИ со ссылкой на заявление семьи. По словам родственников, актриса ушла из жизни в своем доме в Париже вечером в пятницу 17 апреля. У Бай было нейродегенеративное заболевание — деменция с тельцами Леви.