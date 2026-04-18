Галибаф: Попытки США разминировать акваторию Ирана - нарушение перемирия

Тегеран рассматривает попытки США разминировать акваторию Ирана как нарушение перемирия.

С таким заявлением выступил спикер иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф.

"Мы решительно противодействовали попытке США убрать мины из наших территориальных вод и считаем это нарушением условий перемирия", - заявил Галибаф, выступление которого распространило агентство ISNA. Спикер иранского Меджлиса утверждает, что в ходе переговоров в Исламабаде пригрозил американской делегации ударом по тральщику США, если тот "хотя бы немного сдвинется с места". Вашингтон, по словам Галибафа, после этого отдал приказ отвести судно.

Иранский политик также раскритиковал введение США блокады Ормузского пролива. Он заявил, что если это решение не будет пересмотрено, "судоходство в проливе будет серьезно ограничено", поскольку его "полностью контролирует" исламская республика.

Источник: ТАСС