В Болгарии стартовали досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы депутатов 52-го Народного собрания (однопалатный парламент) начались в Болгарии.

В 07:00 (8.00 по бакинскому времени) по всей стране открылись более 12 тыс. избирательных участков, на большинстве из которых голосование будет проводиться с использованием специализированных машин.

493 участка будут работать в 55 странах мира, первыми за рубежом начали голосовать болгары в Новой Зеландии, где избирательные участки открылись вечером 18 апреля.

Право голоса имеет около 6,5 млн человек, но ожидается, что в голосовании примут участие около 3,3 млн избирателей.

В выборах участвуют представители 24 политических объединений: 14 партий и 10 коалиций. На 240 депутатских мест претендуют 4 786 кандидатов.

Первые неофициальные итоги голосования будут известны в 20:00 (21.00), когда избирательные участки завершат работу.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что к проведению выборов все готово, а голосование будет организовано в соответствии с международными стандартами. С субботы все участки для голосования в стране охраняются полицией.

Источник: ТАСС

