Azərbaycanca
Xроника

Ильхам Алиев обратился к участникам 82-й сессии ЭСКАТО

First News Media09:20 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), проводимой под председательством АР.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Уважаемый заместитель Генерального секретаря,

Ваши превосходительства,

Дамы и господа,

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность заместителю Генерального секретаря за любезное приглашение выступить на 82-й сессии Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), созванной под председательством Азербайджана.

ЭСКАТО остается одной из наиболее инклюзивных и влиятельных региональных платформ Организации Объединенных Наций, которая играет жизненно важную роль в продвижении устойчивого развития, содействии региональной транспортной связности, торговле и экономическому сотрудничеству. Мы рады внести свой вклад в эту важную работу, особенно в то время, когда необходимо укреплять многосторонний подход.

Наша встреча проходит в период повышенной глобальной неопределенности. Эскалация геополитической напряженности и конфликтов продолжает подчеркивать хрупкость международного мира и безопасности, а также уязвимость достижений в области развития, накопленных на протяжении десятилетий. В этом контексте Азербайджан вновь подтверждает свою непоколебимую приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств.

С момента моего первого обращения к этому уважаемому собранию в 2021 году Южный Кавказ претерпел глубокие преобразования. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность и инициировал мирную повестку дня с Арменией. На саммите в Вашингтоне в августе прошлого года, организованном Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, был достигнут исторический прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Сегодня мы наблюдаем выгоды от этого мира. Запущены торговые отношения между Азербайджаном и Арменией, и Азербайджан в настоящее время облегчает транзитный доступ для Армении. Взаимные визиты представителей гражданского общества способствуют укреплению доверия.

В то же время Азербайджан реализует уникальные и широкомасштабные проекты по восстановлению на освобожденных территориях, полностью разрушенных в ходе оккупации. Успешно реализуется программа «Великое возвращение». Более 80 тыс. человек вернулись в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы – чтобы восстановить свою жизнь, воссоединиться со своей родиной, учиться и работать. Однако наземные мины остаются серьезной гуманитарной проблемой и препятствием для развития – проблемой, которая затрагивает также несколько стран в регионе ЭСКАТО и требует укрепления международного сотрудничества. С момента окончания конфликта в 2020 году более 400 азербайджанских гражданских лиц погибли или получили ранения в результате взрывов наземных мин.

Дамы и господа,

Азербайджан продолжает стремиться к инклюзивному и устойчивому развитию. За последние два десятилетия наша экономика выросла почти в четыре раза, а уровень бедности и безработицы снизился до примерно 5 процентов. Значительные инвестиции в социальную защиту и инфраструктуру улучшили благосостояние нашего населения, численность которого в настоящее время превышает 10 млн человек.

Азербайджан также добился больших успехов в реализации Целей устойчивого развития, интегрировав Повестку дня на период до 2030 года в национальные стратегии развития, добиваясь прогресса в сокращении бедности, развитии образования и здравоохранения, а также регулярно представляя Добровольные национальные обзоры, что отражает нашу твердую приверженность принципу «никого не оставлять в стороне».

Кроме того, Азербайджан укрепляет свою роль в качестве ключевого транспортного узла. В нынешних геополитических условиях растет значение Среднего коридора. Зангезурский коридор еще больше укрепит региональную транспортную связность, соединив Азию и Европу и способствуя расширению транспортных, энергетических и цифровых сетей, что полностью соответствует приоритетам ЭСКАТО.

Азербайджан продолжает играть надежную роль в обеспечении энергетической безопасности, способствуя стабильным и диверсифицированным поставкам энергоресурсов в различных регионах.

Завершение конфликта также создало новые возможности для расширения международного взаимодействия Азербайджана. Председательство Азербайджана в Организации тюркских государств и Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), его вступление в Организацию экономического сотрудничества D-8, прием в Консультативные встречи глав государств Центральной Азии, а также успешное проведение COP29 отражают растущее доверие международного сообщества к внешней политике Азербайджана.

В заключение я с удовольствием хотел бы отметить, что в следующем месяце Азербайджан примет у себя 13-ю сессию Всемирного форума городов. Как страна, занимающаяся масштабным восстановлением и устойчивым развитием городов, мы с нетерпением ждем возможности поделиться своим опытом и воспользоваться передовой мировой практикой. Я от всей души приглашаю всех вас принять участие в 13-й сессии Всемирного форума городов.

Желаю этой сессии всяческих успехов. Спасибо».

Поделиться:
467

Актуально

Xроника

Общество

Политика

Общество

Xроника

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22