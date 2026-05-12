Пенсионный скидочный штрихкод теперь доступен в приложении mygov

Запущенный в рамках проекта «Социальный партнёр» пенсионный QR-код со скидками теперь доступен в мобильном приложении «mygov».

В рамках проекта «Социальный партнёр», созданного по инициативе Министерства труда и социальной защиты населения, уязвимым группам населения - в частности, лицам, получающим пенсию по возрасту, инвалидности или потере кормильца, семьям шехидов, ветеранам, участникам войны, а также получателям компенсаций и адресной государственной социальной помощи - предоставляются специальные скидки в отобранных по всей стране магазинах, аптеках и клиниках

Список участвующих организаций указан на сайте https://sosialterefdash.az/

Основная цель проекта - содействовать снижению повседневных расходов данных групп населения и одновременно способствовать повышению их социального благополучия.

В рамках интеграции электронных услуг Министерства труда и социальной защиты населения в платформу «mygov» в приложение также был добавлен специальный скидочный штрихкод. Теперь граждане могут пользоваться услугами «e-Sosial», в том числе пенсионным скидочным штрихкодом «Социального партнёра», через мобильное приложение «mygov».

Чтобы воспользоваться скидками, достаточно скачать мобильное приложение «mygov», пройти регистрацию и предъявить на кассе перед оплатой пенсионный штрихкод «Социального партнёра», отображаемый в приложении.

Платформа «mygov» уже функционирует как единая платформа, объединяющая все государственные услуги в одном месте - такой подход обеспечивает гражданам более оперативный и удобный доступ к государственным услугам.

Отметим, что мобильное приложение «mygov» можно скачать по ссылке.