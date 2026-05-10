Президент Ильхам Алиев встретился с семьями, переехавшими в первый жилой комплекс в городе Зангилан - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 мая встретился с семьями, переехавшими в первый жилой комплекс в городе Зангилан, вручил им ключи от квартир.

Выступление президента Ильхама Алиева

- Сегодня прекрасный, знаменательный день для жителей Зангилана. После долгого перерыва вы возвращаетесь на родную землю – в город Зангилан. Сердечно поздравляю вас по этому случаю.

Сегодня день рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, и то, что наша встреча проходит именно в этот день, безусловно, имеет символическое значение. Самой большой мечтой великого лидера Гейдара Алиева было освобождение наших родных земель от оккупации. Мы – его последователи – выполнили его завет. Сегодня каждая пядь земли на территории Азербайджана принадлежит азербайджанскому народу. Изгнав оккупантов с наших земель, мы восстановили свою территориальную целостность и суверенитет.

Роль великого лидера Гейдара Алиева в истории Азербайджана неоспорима. Благодаря его деятельности Азербайджан смог сохранить свою независимость в трудные времена. Как вы знаете - старшее поколение хорошо помнит те годы, – в 1993 году под угрозой была не только наша территориальная целостность, но и наша независимость. Руководившие в то время нашей страной лица вели ее к катастрофе. Оккупация наших земель, оккупация армянами города Шуша, Лачына, Кяльбаджара, внутренние раздоры, произвол, анархия, а также начало гражданской войны в результате провокационных и предательских действий тогдашних властей – наше молодое независимое Азербайджанское государство фактически находилось на грани распада. Если бы в то время Гейдар Алиев не пришел к власти по требованию народа, судьба нашего народа, государства могла бы быть очень тяжелой. Именно благодаря его деятельности был положен конец всем негативным тенденциям, остановлена гражданская война, устранены такие явления, как безвластие, произвол, в нашей стране была установлена стабильность, началось развитие, и постепенно – строительство армии. До его прихода в Азербайджан у нас фактически не было регулярной армии, и именно поэтому мы потерпели поражение в Первой Карабахской войне. В то время лица, руководившие нашей армией, не только не знали, что такое военное дело, их предательские действия привели к оккупации наших земель. Трус и предатель, который говорил: "Если Шуша будет потеряна, я пущу пулю себе в лоб", до сих пор где-то слоняется. Но тогда наша беда заключалась в том, что такие люди занимали ключевые должности в Азербайджане. Люди без каких-либо знаний, способностей и опыта работы, приведенные буквально с улицы, назначались на первый, второй, третий и четвертый по значимости посты. Наша армия фактически находилась в руках бандитов.

Для того, чтобы предотвратить все эти негативные тенденции, в том числе поставить на место различные незаконные вооруженные формирования, в то время требовались сильная политическая воля и поддержка народа. И то, и другое имелось. Решающая роль великого лидера в истории Азербайджана никогда не сотрется из нашей памяти. Продолжая его политику, мы сегодня находимся здесь, в Зангилане. Мы изгнали врага с наших земель, восстановили нашу территориальную целостность. А до этого мы построили сильную экономику, сильную армию, укрепили патриотические тенденции в обществе и фактически смогли вывести Азербайджан из международной изоляции. Сколько бы давления на нас ни оказывалось во время Второй Карабахской войны, все было тщетно. Хотя тех, кто хотел нас остановить, было достаточно много. Во-первых – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, страны, которые тогда ее возглавляли. Каждая из них хотела остановить нас по собственным причинам. В течение 44 дней на нас неоднократно оказывалось давление. Это не рядовые страны, а ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН. Посмотрите, кому мы противостояли. Каждый из них из кожи вон лез, чтобы сделать эту оккупацию вечной, использовать ее как инструмент и, в конечном итоге, не дать азербайджанскому народу спокойно дышать. Не только они, но и другие страны не желали нашей победы.

Проявить перед ними сильную волю, заявить в им лицо, что мы умрем, но не свернем со своего пути, конечно же, требовало огромной воли. И вновь, как и в 1993 году, была необходима поддержка народа. Эта поддержка была, и весь наш народ сплотился в единый кулак. Именно это придавало мне силы. Мы не собирались останавливаться, пока не доведем дело до конца – до освобождения города Шуша.

Конечно, продолжать войну в то время было нецелесообразно, и последующие события это наглядно показали. С освобождением города Шуша от оккупации армянская армия была фактически сломлена. Армянские вооруженные силы фактически оказались в окружении. Прекращение войны в то время позволило нам вернуть Кяльбаджарский, Лачынский и Агдамский районы без кровопролития, политическими средствами, фактически путем ультиматума. А ультиматум был таким: если Армения не выведет свои войска с этих земель в короткий срок, фактически в течение месяца или даже меньше, все оставшиеся в Карабахе армянские вооруженные силы будут уничтожены. Приказ был дан, и 15-тысячный контингент армянских вооруженных сил был бы уничтожен. Именно поэтому, повторяю, по нашему требованию Армения вывела свои войска из Кяльбаджарского, Лачынского и Агдамского районов.

Здесь не было никакого другого фактора, никакие сторонние силы не оказывали на них давление – только наша твердая позиция. Неконтролируемая нами часть тоже рано или поздно должна была вернуться к нам, но это произошло раньше, чем предполагалось. Опять же, сильная воля, профессионализм, тактическая работа, шаги, предпринятые до сентября 2023 года, и военные операции - все это подготовило почву для того, чтобы антитеррористическая операция продлилась всего несколько часов. Армия Армении капитулировала во второй раз, сепаратизму был положен конец, оккупации был положен конец, и мы полностью восстановили свой суверенитет.

Вся эта славная история останется с нами навечно. Безусловно, наше поколение никогда этого не забудет, а молодое поколение должно знать об этом – в школах, в семьях, в обществе. Эта наша яркая история – источник нашей гордости, и так будет всегда.

Возвращаюсь к политическому наследию великого лидера. Решающий момент наступил именно в 1993 году. После его избрания на пост Президента в октябре всем тем негативным тенденциям был положен конец. Правда, в то время наши возможности были крайне ограниченными, существовало много проблем, главной из которых были условия жизни вынужденных переселенцев. Мы начали постепенно решать и этот вопрос, и уже к 2007 году палаточных городков не осталось – людей, которые в свое время были там размещены, мы переселили в дома и квартиры. В период оккупации на встречах с бывшими переселенцами в новых городках, построенных по государственной линии, я каждый раз говорил, что это временное место жительства. После освобождения земель для вас будут созданы еще более прекрасные условия. И сегодня эта великолепная панорама города Зангилан еще раз подтверждает мои слова.

Устранение последствий оккупации – это тоже очень сложный процесс. Мины, отравление земель оккупантами, экоцид. Вот этот Беситчай был всемирно известным заповедником. Говорят, что это была вторая по величине в мире роща платанов, заповедник древних платановых деревьев. Можно сказать, половина его была уничтожена армянским государством. Некоторые деревья сожгли, а другие вырубили и продали на рынках. В целом, 60 тысяч гектаров нашего лесного фонда были уничтожены дикими оккупантами. Основная их часть приходится на Кяльбаджарский и Лачынский районы, но есть и в Зангилане. Это и грабеж, и враждебность, и жестокость – причем совершенно беспочвенные. Азербайджанский народ не сделал армянскому народу ничего плохого. Причины их ненависти к нам, вероятно, должны изучать психиатры, психологи, врачи. До тех пор, пока в армянском обществе существуют политические силы, живущие с чувством ненависти к Азербайджану, мы должны быть бдительными.

Сегодня мы живем в условиях мира, и автором этого мира являемся мы сами. Если бы мы не захотели, мира бы не было. При желании мы могли бы провести любую военную операцию в любом месте. Это знают и руководство Армении, и те, кто за ним стоит. Сколько бы они ни стояли за их спиной, они знают, что против нашей силы у них нет никаких шансов, они беспомощны. Если бы у них были силы, то они могли помочь Армении еще в 2020 году. Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году – что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие и ничего более. Все, чем они занимаются, – это пустословие, поэтому коэффициент поддержки в их собственных странах составляет 10-15 процентов. Теперь они якобы спасли Армению от нас. У нас не было намерения уничтожать Армению или отнимать у нее независимость. Сегодня на азербайджано-армянской границе все еще стоят якобы на страже европейские так называемые наблюдатели. Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется. Но они ведут себя так, словно защищают Армению от нас. Не нужно защищать Армению от нас. Мы добились того, чего хотели. Выставлять себя на этом мероприятии в Армении лжегероями – мол, они остановили Азербайджан, иначе этот агрессивный Азербайджан уничтожил бы Армению – все это вздор. У нас не было, нет и не будет таких намерений, если против нас вновь не будут совершены провокации. Однако мы знаем, что в политической плоскости Армении достаточно кругов, живущих ненавистью к азербайджанскому народу и государству, и если они придут к власти, вот тогда у армянского народа будут большие неприятности.

Мы освободили принадлежащие нам земли от оккупантов, проливая кровь. Да упокоит Аллах души всех шехидов. Все наши военнослужащие, героические бойцы достойны самой высокой оценки. Мы проявили волю, профессионализм, высокие моральные качества и достоинство как на поле боя, так и в политической плоскости. Именно поэтому уважение к Азербайджану сегодня выросло, пожалуй, в десятки раз по сравнению с прежним периодом.

Сегодня все налицо. Насколько высоки международные позиции, международный авторитет Азербайджана. Уважение, симпатия и доброе отношение к нам постепенно растут. И всему этому есть причина. Конечно же, это наша достойная политика, единство слова и дела и, разумеется, наша военная победа. Я неоднократно говорил об этом, теперь это может видеть каждый, для этого не нужно быть историком. Не было второй такой страны, как наша, которая за короткий период одержала бы столь полную, абсолютную и безоговорочную победу. К тому же, мы, в отличие от Армении, вели эту войну в соответствии со всеми международными гуманитарными нормами. Они обстреливали наши города, села ракетами "Искандер-М", "Скад" и другими баллистическими ракетами большой дальности. Как в Первой, так и во Второй Карабахской войне они воевали с гражданским населением. Мы же не разрушили ни одного гражданского объекта, принадлежащего армянам.

Они совершили Ходжалинский геноцид. Мы же, когда они уезжали из Карабаха в Армению, выставили на дорогах полицейских, чтобы давать им хлеб, воду. Вот в чем разница. Я не хочу сейчас углубляться в детали, у каждого народа есть и хорошие, и плохие представители. Но если брать в целом, то разница такова. Зангилан сровняли с землей не только руководители Армении, не только карабахские сепаратисты. Почти все их население массово приходило сюда и занималось грабежом. Они даже говорили: "Идем грабить". То есть у них это было правилом, это было нормальным поведением. То есть дикость была нормальным поведением – кто больше украдет камней, кто сколько вынесет оконных рам или кровельных материалов. Потом везли и продавали это на рынках как Ирана, так и Армении. Вот в чем разница. Могли бы мы так поступить? Нашим людям такое даже в голову не придет.

Поэтому, знаете, еще раз говорю, сегодня в мире к нам относятся с уважением по многим причинам: и как к народу-победителю, и как к народу, который воевал по законам войны, соблюдал гуманитарные правила, как к народу-созидателю. Хорошо, 30 лет Зангилан был у них в руках – так построили бы что-нибудь, если считали эту землю своей. Мы законсервировали ту разрушенную Зангиланскую мечеть и организовали там небольшую фотовыставку, чтобы никто не забывал, во что они превратили наши религиозно-исторические памятники. Если это было их, так строили бы. Прошло всего пять лет, и посмотрите – не только в Зангилане, повсюду ведутся созидательные работы: строятся дороги, мосты, электростанции, водохранилища, дома для переселенцев, школы. Вот так поступают хозяева. А грабитель, оккупант приходит, чтобы сносить и разрушать. Но сколько бы они ни разрушали, им все равно не удалось сломить нашу волю. Мы должны были вернуться, и мы вернулись как хозяева этих земель. И теперь мы строим и созидаем, в том числе в Зангиланском районе. Это первый жилой квартал в городе, будут еще второй, третий. Некоторые из этих проектов уже утверждены, другие будут утверждены сейчас, будет идти строительство. Рядом с той разрушенной армянами мечетью в Зангилане, о которой я упоминал, мы возвели прекрасную Зангиланскую мечеть – возможно, одну из красивейших в нашей стране. Первый населенный пункт фактически был заложен именно в Зангилане – село Агалы. А это своего рода знак особого отношения к Зангилану. Сейчас рядом с ним отстроено село Мамедбейли. Город будет расширяться.

В Зангилане функционируют аэропорт, конгресс-центр. Первое сельскохозяйственное предприятие на освобожденных территориях – Агропарк Dost – опять же было создано именно в Зангилане, и, по имеющейся у меня информации, оно уже близко к намеченной цели – 10 тысяч голов породистого скота. Предприятие уже близко к этому показателю. Также ведутся работы на землях площадью около 6 тысяч гектаров.

Зангилан расположен на транспортном коридоре. Мы превратим Зангилан в один из транспортных центров не только Азербайджана, но и всего региона.

Строится железная дорога. В ближайшем будущем – возможно, через год-полтора – из Баку в Зангилан можно будет добраться по железной дороге, так же, как сегодня ездят по Агдамской железной дороге. В следующем году по железной дороге будут ездить в Ханкенди. Эта железная дорога будет продолжена, она соединит Нахчыван с Зангезурским коридором. Фактически дорога отсюда до Нахчывана займет 30 минут. Мы географически свяжем Нахчыван, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, с основной частью нашей страны.

В то же время по нашей инициативе практически построен мост на иранской границе, и сейчас ведется строительство погранично-таможенной инфраструктуры, зданий. Вероятно, через несколько месяцев он также будет готов к открытию, и это станет международным транспортным коридором. Проходящие отсюда и железные, и автомобильные дороги принесут огромную пользу. Потому что люди будут обеспечены там работой. Это внесет огромный вклад в экономику Зангилана и Азербайджана в целом.

После открытия границы с Арменией, после открытия Зангезурского коридора Зангилан фактически станет единственным районом нашей страны, имеющим погранично-пропускной пункт с двумя соседними странами. Посмотрите, какое это имеет важное значение. Потому что это одновременно и коридор Восток-Запад – путь, пролегающий из Нахчывана через Турцию далее в Европу, и коридор Север-Юг: из Зангилана через Агбенд в Иран и к Персидскому заливу и отсюда через Нахчыван, Джульфу опять же к Персидскому заливу. Таким образом, Зангилан станет международным центром, незаменимым центром. Мы видим это именно так, и именно так и будет. Поскольку до сегодняшнего дня все наши планы воплощались в жизнь.

Что касается работы, проделанной на освобожденных землях, мы и спешили, и старались сделать все правильно. Планомерно, на основе стратегии, чтобы все было как следует – и для жизни людей, для их занятости, образования и, одновременно, для экономики страны. Посмотрите, всего за пять лет в Зангиланском районе были построены гидроэлектростанции мощностью 42 мегаватта. В советское время этого не было. Теперь они способны полностью обеспечивать Зангилан энергией самостоятельно, даже если здесь будут жить 200 тысяч человек. Но в целом мы уже получаем более 300 мегаватт гидроэнергии. А через год-два будем получать еще больше – уже от энергии Солнца.

Все это – сила страны. Повторяю, все делается планомерно. Мы стараемся как можно скорее вернуть бывших переселенцев в родные края. Но в то же время все должно быть построено таким образом, чтобы освобожденные территории стали образцовыми не только в Азербайджане, но и во всем мире. Так и будет.

Еще раз поздравляю вас, желаю крепкого здоровья.

Жители: Большое спасибо.

Житель Мурад Рагимов: Уважаемый господин Президент, как Вы отметили, сегодняшняя встреча совпала со знаменательным днем, она проводится в знаменательный день. Это день рождения Общенационального лидера нашего народа, нашего Великого лидера Гейдара Алиева. Заслуги нашего Великого лидера перед азербайджанским народом и Азербайджанским государством неоценимы, незаменимы. Его самой большой мечтой было освобождение оккупированных земель, возвращение жителей на землю предков. Благодаря Вашей успешной политике, Вашей деятельности, как Верховного главнокомандующего, мечты Великого лидера сбылись. Сегодня его душа радуется. Мы возвращаемся сегодня сюда с воодушевлением, гордостью, радостью. Мы благодарны Вам за эту радость. Желаем Вам здоровья. Да хранит Вас Аллах. Да упокоит Всемогущий души наших шехидов, и да будет их место в раю. Желаю терпения их семьям. Желаю здоровья нашим гази, всем нашим сыновьям, участвовавшим в войне. Да защитит Аллах наш народ, наше государство, да хранит Он Вас. Мы еще раз выражаем Вам признательность за то, что Вы пришли сегодня на встречу с нами. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю.

Жительница Сабия Балакишиева: Господин Президент, и мы очень рады встретиться с Вами сегодня на зангиланской земле. Для нас это огромная честь. Мы признательны Вам за то, что Вы подарили нам такую возможность. Долгие годы мы были оторваны от своих земель. Но сегодня наша мечта сбылась. Честно говоря, мы даже представить себе не могли, что вернемся на родные земли. Мы благодарны Вам за это. Благодаря Вашей решимости, силе, воле, а также героизму нашей армии мы смогли всего этого добиться. Ваша любовь к нам, нашему народу придала нам силы. За это мы Вам благодарны. Мы все – говорю от имени жителей Зангилана – очень Вас любим. Передайте наши приветствия любимой Мехрибан ханым. Да дарует Вам Аллах здоровья, долгих лет жизни и успехи во всех делах, которые Вы совершаете во благо народа. Пусть Аллах хранит Вашу семью. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Большое спасибо.

Житель Джафар Джаббарлы: Уважаемый господин Президент, я – представитель зангиланской молодежи, вернувшийся на родную землю. В то же время я хотел бы с гордостью сказать, что я – глава семьи учителей, продолжающей свою священную профессиональную деятельность в нашем священном Зангилане. Также хочу отметить, что мы вместе с супругой выполняем нашу почетную, священную профессиональную деятельность в полной средней школе села Агалы, куда первыми стали возвращаться бывшие вынужденные переселенцы. Мы прилагаем все усилия, чтобы молодежь Зангилана была грамотной, патриотичной, интеллектуальной. Также хочу отметить, что я бесконечно благодарен Вам за то, что Вы подарили нам это чувство гордости. Мы склоняем головы перед душами наших шехидов, молим Аллаха ниспослать здоровья нашим гази, участникам войны. Молодежь Зангилана всегда рядом с Вами. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Затем состоялась церемония вручения ключей.

Далее глава государства побеседовал с жителями.

Президент Ильхам Алиев: Там пока нет больницы, есть модульная, вы будете там работать?

Житель: Да, есть больница модульного типа, мы там работаем. Уже три года.

Президент Ильхам Алиев: Работаете там, очень хорошо.

Жительница: Можно нам вдвоем сфотографироваться с Вами?

Президент Ильхам Алиев: Вы тоже врач?

Жительница: Я учительница.

Президент Ильхам Алиев: Вы похожи, вы сестры?

Жительница: Нет.

Фотографируются.

Президент Ильхам Алиев: Как учатся дети в Агалы?

Жительница: Хорошо, очень хорошо, слава Аллаху.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо. Наверное, и детей стало больше.

Житель: 282 ученика.

Президент Ильхам Алиев: Школы хватает на всех?

Жительница: Да. Теперь у нас будет и эта школа.

Президент Ильхам Алиев: Да, в этом году.

Жительница: Иншаллах, с сентября.

Житель: Со следующего года я и моя супруга, наверное, тоже будем преподавать в этой школе, иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили в период оккупации?

Житель: После оккупации я работал представителем Исполнительной власти города Зангилан в Баку.

Президент Ильхам Алиев: А тогда – в советское время?

Житель: Был на военной службе, командиром батальона. Я - участник Первой Карабахской войны.

Президент Ильхам Алиев: Когда вы уехали отсюда?

Житель: Я на пенсии с 2021 года. Вы наградили меня медалью «За отличие на государственной службе», спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Где вы работали в советское время?

Житель: Я работал в строительном секторе.

Президент Ильхам Алиев: На строительстве, в Зангилане? Вы здесь жили? А где вы жили во время оккупации, после того, как уехали отсюда?

Житель: В общежитии Бакинского швейного дома.

Президент Ильхам Алиев: Вы сегодня переезжаете?

Житель: Да. Большое спасибо, еще раз выражаем признательность.

Президент Ильхам Алиев: Вы тоже жили здесь с детства?

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: В городе?

Житель: В селе.

Президент Ильхам Алиев: А потом?

Житель: Потом мы жили в Хырдалане.

Президент Ильхам Алиев: 30 лет в Хырдалане? Какие там были условия?

Житель: Хорошие. Здесь я работаю уже 3 года, в управлении по озеленению.

Президент Ильхам Алиев: Уже три года работаешь здесь. Спасибо.

Фотографируются.

Жительница: Мы Вам благодарны, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Еще раз поздравляю.

Жители: Спасибо, здоровья Вам и долгих лет жизни.