В Армении заявили, что остаются полноправным членом ЕАЭС

First News Media15:43 - Сегодня
Армения определилась по вопросу своего членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), она остается полноправным членом этого экономического объединения. 

Об этом заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.

"С чего вы решили, что Армения находится в неопределенном состоянии, вы глава МИД? Армения в очень даже определившемся состоянии. Армения является полноправным членом ЕАЭС со всеми обязательствами и правами, и никаких разговоров о выходе нет", - возмущенно заявил Симонян в ответ на замечание, что Армения оказалась в неопределенности по вопросу членства в ЕС и ЕАЭС.

На вопрос журналиста, что будет делать Армения, если на предстоящем саммите глав ЕАЭС в Астане 28-29 мая поставят вопрос об исключении республики из этого экономического блока, Симонян напомнил, что все вопросы в организации принимаются на основе консенсуса и мнение Еревана не может быть проигнорировано. Он еще раз подчеркнул, что у армянских властей нет цели выхода из ЕАЭС и этого вопроса нет в их повестке. "Не нужно поднимать бурю в стакане воды", - сказал он.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "интеллигентного развода".

Депутаты парламента Армении 26 марта 2025 года в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. В свою очередь глава МИД Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из Евразийского экономического союза. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС.

