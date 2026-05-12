Фариз Исмаилзаде: Внешнее вмешательство угрожает динамике мира в регионе

Основной момент, вызывающий у нас беспокойство, - это действия некоторых внешних сил, способные помешать мирному процессу в регионе.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил депутат Фариз Исмаилзаде, отвечая на вопросы журналистов в ходе организованного Агентством по развитию медиа круглого стола на тему: «Мирная стратегия президента Ильхама Алиева - гарант стабильности».

«Учитывая, что Армении оказывается политическая, экономическая и военная поддержка в различных формах, это может повлиять и на внутриполитический баланс в регионе. В частности, существует риск того, что подобная поддержка усилит реваншистские настроения и неконструктивные подходы в Армении.

Если внешняя поддержка будет воспринята как неверный политический сигнал, это, вместо того чтобы стимулировать мирный процесс, может, напротив, снизить интерес к компромиссу. Именно это является нашей главной озабоченностью: риск того, что вместо установления устойчивого мира в регионе определенные элементы геополитической конкуренции замедлят или осложнят этот процесс.

Иными словами, вопрос заключается не столько в какой-то конкретной стране, сколько в том, как внешнее вмешательство влияет на динамику мира в регионе», - подчеркнул депутат.