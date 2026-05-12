​​​​​​​Азербайджан вошёл в число стран Европы с самым низким уровнем самоубийств- ФОТО

Согласно данным аналитической платформы World Population Review, в 2026 году Азербайджан оказался среди европейских стран с самым низким уровнем самоубийств.

Общий показатель в стране составил 3,41 случая на 100 тысяч человек населения.

Статистика также демонстрирует заметную разницу между показателями среди мужчин и женщин. Так, среди мужчин уровень самоубийств в Азербайджане достиг 5,35 случая на 100 тысяч человек, тогда как среди женщин этот показатель составил 1,48.

Азербайджан вошёл в тройку европейских государств с наиболее низкими показателями смертности от суицида. Помимо него, в этот список также вошли Кипр и Турция.

В то же время наиболее высокий уровень самоубийств среди европейских стран зафиксирован в Литва - 24,76 случая на 100 тысяч населения. В число стран с наиболее высокими показателями также вошли Россия и Украина.

Эксперты отмечают, что причины самоубийств редко бывают связаны только с одним фактором. На психоэмоциональное состояние человека влияет целый комплекс социальных, экономических и медицинских обстоятельств. Среди наиболее распространённых факторов специалисты называют депрессию, тревожные расстройства, хронический стресс, финансовые трудности, социальную нестабильность, чувство изоляции, проблемы с физическим здоровьем и низкий уровень удовлетворённости жизнью.

Кроме того, предрасположенность к депрессивным состояниям может быть связана как с внешними обстоятельствами, так и с врождёнными особенностями организма, включая психические расстройства и некоторые неврологические нарушения.

В последние годы тема психического здоровья всё чаще становится предметом международных исследований и общественных дискуссий. Всемирные организации и эксперты в области здравоохранения подчёркивают необходимость расширения доступа к психологической помощи, ранней диагностики депрессии и создания программ поддержки для людей, находящихся в кризисных ситуациях.