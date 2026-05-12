Гарант мира и стабильности: Азербайджан не позволит укрепиться реваншизму на Южном Кавказе

После Второй Карабахской войны Южный Кавказ вступил в новую политическую эпоху, правила которой определяет не внешний арбитраж и не навязанный десятилетиями порядок, а сила и стратегическая воля Азербайджана.

Историческая победа, восстановившая территориальную целостность и государственный суверенитет Азербайджана, одновременно разрушила прежнюю региональную архитектуру, построенную на двойных стандартах, покровительстве армянской оккупации и многолетней имитации миротворческого процесса. Великая победа, изменив баланс сил в регионе, закрепила за Баку неоспоримую роль автора новой архитектуры мира и ключевого гаранта безопасности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 10 мая на встрече с семьями, переехавшими в первый жилой комплекс в Зангилане, предельно четко обозначил суть нынешней реальности: «Сегодня в мире к нам относятся с уважением по многим причинам: и как к народу-победителю, и как к народу, который воевал по законам войны, соблюдал гуманитарные правила, как к народу-созидателю».

Победа Азербайджана поставила еще одну важную задачу - ликвидации последствий многолетней оккупации, нанесшей колоссальный ущерб экологии, инфраструктуре и культурному наследию освобожденных территорий. Глава государства особо отметил, что Азербайджан сегодня фактически заново возвращает к жизни земли, подвергшиеся системному разрушению в годы оккупации. И эта работа – трудоемкая, комплексная и многогранная. «Устранение последствий оккупации – это тоже очень сложный процесс. Мины, отравление земель оккупантами, экоцид. Вот этот Беситчай был всемирно известным заповедником. Говорят, что это была вторая по величине в мире роща платанов, заповедник древних платановых деревьев. Можно сказать, половина его была уничтожена армянским государством. Некоторые деревья сожгли, а другие вырубили и продали на рынках. В целом, 60 тысяч гектаров нашего лесного фонда были уничтожены дикими оккупантами. Основная их часть приходится на Кяльбаджарский и Лачинский районы, но есть и в Зангилане. Это и грабеж, и враждебность, и жестокость – причем совершенно беспочвенные. Азербайджанский народ не сделал армянскому народу ничего плохого», - констатировал Ильхам Алиев.

«Что касается работы, проделанной на освобожденных землях, мы и спешили, и старались сделать все правильно. Планомерно, на основе стратегии, чтобы все было как следует – и для жизни людей, для их занятости, образования и, одновременно, для экономики страны, - заявил глава государства. - Прошло всего пять лет, и посмотрите – не только в Зангилане, повсюду ведутся созидательные работы: строятся дороги, мосты, электростанции, водохранилища, дома для переселенцев, школы. Вот так поступают хозяева. А грабитель, оккупант приходит, чтобы сносить и разрушать. Но сколько бы они ни разрушали, им все равно не удалось сломить нашу волю. Мы должны были вернуться, и мы вернулись как хозяева этих земель. И теперь мы строим и созидаем, в том числе в Зангиланском районе».

«Все это – сила страны. Повторяю, все делается планомерно. Мы стараемся как можно скорее вернуть бывших переселенцев в родные края. Но в то же время все должно быть построено таким образом, чтобы освобожденные территории стали образцовыми не только в Азербайджане, но и во всем мире. Так и будет», - подчеркнул он.

Сегодня Азербайджан, устраняя последствия многолетней несправедливости, выступает ключевой опорой стабильности и развития на Южном Кавказе. В то же время силы, потерпевшие геополитическое поражение, все еще стремятся восстановить утраченные позиции, в том числе, через попытки политического давления и поддержки реваншистских кругов. Именно о таких кругах говорил в Зангилане азербайджанский лидер: «До тех пор, пока в армянском обществе существуют политические силы, живущие с чувством ненависти к Азербайджану, мы должны быть бдительными. […] У нас не было намерения уничтожать Армению или отнимать у нее независимость. […] У нас не было, нет и не будет таких намерений, если против нас вновь не будут совершены провокации. Однако мы знаем, что в политической плоскости Армении достаточно кругов, живущих ненавистью к азербайджанскому народу и государству, и если они придут к власти, вот тогда у армянского народа будут большие неприятности».

Именно ввиду необходимости предотвращать любые реваншистские поползновения, в Баку последовательно разъясняют природу сложившегося в регионе мира и факторы, которые его обеспечивают. «Сегодня мы живем в условиях мира, и автором этого мира являемся мы сами, - подчеркивает Ильхам Алиев. - Если бы мы не захотели, мира бы не было. При желании мы могли бы провести любую военную операцию в любом месте. Это знают и руководство Армении, и те, кто за ним стоит. Сколько бы они ни стояли за их спиной, они знают, что против нашей силы у них нет никаких шансов, они беспомощны».

На фоне нового баланса сил и сформировавшихся политических реалий в регионе все более очевидной становится ограниченность внешних инициатив, претендующих на роль факторов стабильности. Наглядным примером служит деятельность так называемой наблюдательной миссии Евросоюза в Армении (EUMA). Первая гражданская наблюдательная миссия ЕС начала деятельность в феврале 2023 года в составе около ста человек, вскоре удвоила свое присутствие, а в январе 2025 года ее мандат был продлен до февраля 2027 года.

По сути, EUMA стала воплощением «бинокльной дипломатии», отражающей элементы неоколониальной политики и крестоносного мышления. С самого начала деятельности эта миссия воспринимается не как инструмент укрепления мира, а как составляющая политики, за которой просматриваются интересы сил, не желающих принять новую региональную реальность.

Позиция главы Азербайджанского государства по данному вопросу формулируется предельно открыто: «Сегодня на азербайджано-армянской границе все еще стоят якобы на страже европейские так называемые наблюдатели. Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется. Но они ведут себя так, словно защищают Армению от нас. Не нужно защищать Армению от нас. Мы добились того, чего хотели».

В контексте мирной повестки, наблюдательная, а точнее провокационно-шпионская миссия Евросоюза в Армении (EUMA) – точно так же, как ранее Минская группа ОБСЕ, ликвидация которой стала закономерной и неизбежной – утратила свою актуальность и объективно должна бы покинуть армяно-азербайджанскую границу. Однако в самой EUMA предпочитают игнорировать новые региональные реалии и, в попытках продемонстрировать свою «значимость», наблюдатели с биноклями наперевес периодически напоминают о себе действиями, все больше напоминающими элементы провокационной демонстративности.

Очевидно, что регион уже невозможно вернуть к эпохе политических манипуляций, двойных стандартов и имитации миротворчества. Новая реальность сформирована Азербайджаном - государством, доказавшим способность самостоятельно обеспечить торжество международного права, безопасность и определять архитектуру развития региона.

Именно поэтому любые попытки сохранить реваншистскую повестку, навязать региону внешние схемы влияния или поставить под сомнение сложившийся баланс сил обречены на провал.

Уроки 44-дневной Второй Карабахской войны уже стали достаточным предупреждением для всех, кто продолжает жить иллюзиями прошлого и отказывается принимать новую региональную реальность, где именно Азербайджан определяет параметры мира, безопасности и развития.