Иран десятикратно расширил зону своих операций в Ормузском проливе, заявляют в КСИР

Иран в 10 раз расширил зону своих операций в Ормузском проливе, заявил заместитель командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.

«В настоящий момент в рамках нового плана границы Ормузского пролива существенно расширились... Иными словами, Ормузский пролив стал «больше», превратившись в обширную оперативную зону», - приводит его слова агентство Tasnim.

По его словам, раньше Иран считал зоной Ормузского пролива участок до 30 миль - от острова Ормуз до острова Хенгам. Сейчас же это, добавил Акбарзаде, участок в 200-300 миль, включающий зону от побережья портового города Джаск к востоку от Ормузского пролива и выходящий за пределы островов Кешм и Большого Томба к западу от самого водного маршрута.