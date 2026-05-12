Азербайджанские, турецкие и венгерские военнослужащие отработали задачи по парашютной подготовке на совместных учениях - ВИДЕО

Азербайджанские, турецкие и венгерские военнослужащие практически отработали различные задачи по парашютной подготовке на проходящих в Турции многонациональных учениях «EFES-2026», сообщает пресс-служба Министерства обороны АР.

Во время прыжков с парашютом с различных высот в небе над Турцией развевались 53 флага, включая государственные флаги стран-участниц и флаг учений «EFES-2026».

Отметим, что азербайджанские военнослужащие совместно с другими участниками успешно выполнили все поставленные задачи.