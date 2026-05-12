АПБА: В ходе WUF13 принимаются меры по контролю за организацией питания - ФОТО

В целях обеспечения участников безопасным продовольствием в ходе Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) осуществляются контрольные мероприятия.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ.

Отмечается, что в рамках подготовки к мероприятию была проведена оценка пищеблоков в отелях, где будут размещены гости. В связи с выявленными в ходе проверок недочетами объектам были даны обязательные к исполнению указания и оказана методическая поддержка. В результате повторных оценок было установлено, что недостатки устранены.

Наряду с этим, мониторинг был проведен в общей сложности на около 300 объектах: на предприятиях общественного питания, действующих в центре города и на территориях вблизи отелей, а также в крупных торговых центрах. На данных предприятиях были осуществлены оздоровительные мероприятия.

Также принимаются регулярные меры контроля и проводится оценка соответствия продукции требованиям в 2 кейтеринговых компаниях, 28 объектах торговли и общественного питания, которые будут действовать на территории Бакинского олимпийского стадиона. Все меню, сырье и продукты используются по согласованию с агентством. Особое внимание уделяется отражению полной информации на этикетках.

«В целях получения более оперативных и гибких результатов в период проведения мероприятия будет функционировать передвижная лаборатория Азербайджанского института пищевой безопасности в подчинении АПБА, и продукция будет проходить обследование на месте. В период мероприятия сотрудники агентства будут работать в усиленном режиме», - подчеркивается в сообщении.