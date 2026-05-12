Тофиг Зульфугаров призвал СМИ к разоблачению провокаций против Азербайджана и Турции

Азербайджан добился полного восстановления своего суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров в ходе организованного Агентством по развитию медиа круглого стола на тему: «Мирная стратегия президента Ильхама Алиева - гарант стабильности».

«Это действительно великая победа, исторический триумф. Однако, как неоднократно подчеркивал Президент Ильхам Алиев, в этих вопросах нам необходимо проявлять постоянную бдительность и внимание. Поскольку и сегодня различные центры пытаются строить и реализовывать коварные планы как против Азербайджана, так и против нашего стратегического союзника - Турции.

В связи с этим на медиа ложится огромная ответственность. Одна из ключевых задач прессы - своевременно выявлять и разоблачать направленные против нашей страны провокации, а также обеспечивать общественность достоверной информацией».