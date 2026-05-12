Минздрав Азербайджана прокомментировал сообщения о хантавирусе

В связи с появлением в международном информационном пространстве сообщений о заражениях хантавирусной инфекцией, Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики заявляет, что эпидемиологическая ситуация в стране стабильна и оснований для беспокойства нет.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на заявление пресс-службы Минздрава.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), организация в рамках Международных медико-санитарных правил координирует с различными странами профилактические меры и меры быстрого реагирования. Отмечается, что заражение хантавирусом у людей чаще всего происходит при контакте с мочой, фекалиями или слюной грызунов - носителей вируса, а также при вдыхании пыли, загрязнённой их выделениями. Передача вируса от человека к человеку встречается крайне редко и фиксировалась только в случае штамма Andes, распространённого в Америке.

Азербайджан не относится к эндемичным зонам по хантавирусу, и среди грызунов, обитающих на территории страны, данный вирус не выявляется. По этой причине хантавирусная инфекция не включена в рутинные лабораторные панели обследований. Вместе с тем в стране имеются все технические возможности для проведения соответствующих анализов как в медицинских, так и в ветеринарных лабораториях. Министерство здравоохранения руководствуется рекомендациями ВОЗ и поддерживает с организацией тесное сотрудничество. При необходимости (например, при наличии клинических симптомов и эпидемиологических рисков у лиц, прибывших из стран с регистрацией заболевания) обследования будут проводиться в соответствии с клиническими протоколами.

Министерство здравоохранения, продолжая контролировать эпидемиологическую ситуацию, призывает население опираться исключительно на официальные источники информации - в настоящее время ситуация не представляет дополнительного риска для населения страны.