«Бумажный дом» возвращается? - ВИДЕО

Стриминговый сервис Netflix объявил о плане по развитию вселенной «Бумажного дома».

Перед премьерой второго сезона «Берлина», спин-оффа «Бумажного дома», которая состоится 15 мая, сервис выпустил трейлер, обещающий дальнейшее продолжение франшизы.

Хотя ролик в основном состоит из уже знакомых кадров, создатели явно дают понять: история «Бумажного дома» ещё далека от завершения, и впереди поклонников ждёт новое продолжение этой полюбившейся зрителям по всему миру вселенной.

«Некоторые истории начинаются с идеально рассчитанного удара. И именно эта изменила всё. От первого ограбления ради денег до самого изощрённого ограбления века, включая операцию, во время которой на кону оказались тонны золота Банка Испании, вселенная «Бумажного дома» никогда не переставала расти, меняться и удивлять нас. Но одно остаётся неизменным: революция никогда не заканчивается» - отмечается в описании к трейлеру.

При этом пока создатели не раскрывают никаких деталей и лишь подогревают интерес поклонников. Неизвестно, идёт ли речь о третьем сезоне «Берлина», совершенно новом спин-оффе или же о другом продолжении вселенной «Бумажного дома», одно ясно точно - история культовой франшизы ещё не закончена.

«Бумажный дом» - испанский криминальный сериал, который стартовал в 2017 году и стал мировым хитом после выхода на Netflix. Сюжет строится вокруг группы преступников, которых собирает загадочный человек по прозвищу Профессор. Их цель - тщательно спланированные ограбления крупных финансовых учреждений: сначала Королевского монетного двора Испании, а затем Банка Испании. Каждое ограбление - это не просто преступление, а сложная многоуровневая операция с психологическими играми, внутренними конфликтами и постоянным давлением со стороны полиции.

