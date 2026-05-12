 Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО

First News Media11:58 - Сегодня
Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО

12 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp Мег О'Нил.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства поздравил Мег О'Нил с назначением на должность главного исполнительного директора компании bp, выразил уверенность в том, что под ее руководством успешное сотрудничество между SOCAR и bp продолжится и в будущем.

Президент Ильхам Алиев сказал, что между нашей страной и bp существует уникальная история партнерства, продолжающаяся уже более 30 лет. Глава государства подчеркнул, что доходы от всех реализованных в этот период проектов были в основном направлены на социально-экономическое развитие Азербайджана.

Отметив рост числа проектов, реализуемых нашей страной и bp, Президент Азербайджана сказал, что это демонстрирует выгоду сотрудничества для обеих сторон, подчеркнул стратегический характер нашего партнерства.

Поблагодарив за поздравления, Мег О'Нил сказала, что для нее большая честь находиться в Баку.

Главный исполнительный директор bp подчеркнула дальновидное лидерство Общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева в деле направления доходов от нефти и газа на развитие страны.

В этом контексте Мег О’Нил затронула развитие Баку, в том числе инвестирование средств в дороги и инфраструктуру.

Глава государства отметил, что в некоторых случаях доходы от нефти и газа приводят к социальному неравенству. В случае же Азербайджана это способствовало прогрессу страны. Напомнив, что спустя некоторое время после восстановления независимости был подписан «Контракт века», Президент Ильхам Алиев сказал, что после Первой Карабахской войны ситуация в стране была тяжелой, мы подверглись территориальным потерям и столкнулись с гуманитарной катастрофой. Президент Азербайджана отметил, что в то время наш бюджет был пуст, и единственным выходом из этой ситуации было привлечь в страну ведущие международные компании, убедить их вкладывать инвестиции. В этой связи Президент Ильхам Алиев выразил благодарность bp за оказанное доверие.

В ходе беседы были отмечены реализуемые bp в нашей стране энергетические проекты, в том числе в области возобновляемой энергетики, затронута важность проекта, осуществляемого компанией на освобожденных от оккупации территориях.

На встрече была подчеркнута роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы, обсуждены перспективы сотрудничества между SOCAR и bp.

Поделиться:
418

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО

Политика

Меняются названия трех сел Губинского района

Общество

Склад, сгоревший в поселке Локбатан, принадлежит «Kontakt Home» - ЗАЯВЛЕНИЕ

Экономика

Персидский залив и новая реальность: как затягивающийся кризис вокруг Ирана бьет ...

Xроника

Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО

Президент Ильхам Алиев встретился с семьями, переехавшими в первый жилой комплекс в городе Зангилан - ФОТО

Президент: Мы превратим Зангилан в один из транспортных центров региона

Президент Ильхам Алиев о причинах растущего сегодня уважения к Азербайджану на международной арене

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с высоким представителем Европейского Союза - ФОТО

Президент Ильхам Алиев: В армянском обществе существуют политические силы, живущие с чувством ненависти к Азербайджану

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в частных домах в селе Шукюрбейли - ФОТО - ВИДЕО

Президент Азербайджана: Не нужно защищать Армению от нас, мы добились того, чего хотели

Последние новости

В Азербайджане среднемесячная зарплата превысила 1 100 манатов

Сегодня, 13:25

ЕС проведет первую в истории встречу с представителями «Талибана»

Сегодня, 13:13

Меняются названия трех сел Губинского района

Сегодня, 13:08

Склад, сгоревший в поселке Локбатан, принадлежит «Kontakt Home» - ЗАЯВЛЕНИЕ

Сегодня, 13:05

ВОЗ не наблюдает признаков начала более масштабной вспышки хантавируса

Сегодня, 12:50

Премьер-министр Али Асадов встретился с делегацией bp - ФОТО

Сегодня, 12:40

Новая разметка на одной из улиц Баку вызвала замешательство у водителей - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

В детском саду Сумгайыта обнаружили предметы, похожие на снаряды

Сегодня, 12:10

Персидский залив и новая реальность: как затягивающийся кризис вокруг Ирана бьет по экономике региона

Сегодня, 12:07

В Нидерландах приземлились самолеты с пассажирами лайнера со вспышкой хантавируса

Сегодня, 12:03

Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО

Сегодня, 11:58

МИД: российское предложение по АЭС может закрыть нужды Армении на «век вперед»

Сегодня, 11:55

Вертолеты МЧС совершили 45 сбросов воды на горящий склад в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:50

В Великобритании скоропостижно скончалась молодая азербайджанка

Сегодня, 11:40

Россия выступила за сопряжение МТК «Север – Юг» и Севморпути

Сегодня, 11:35

В Японию прибыл танкер с первой партией азербайджанской нефти

Сегодня, 11:30

Кража на 20 000 манатов: мужчина систематически похищал деньги и золото из дома родственника

Сегодня, 11:25

Тегеран пригрозил повысить уровень обогащения урана до 90%

Сегодня, 11:23

Как наушники и гаджеты превращают пешеходов в жертв ДТП?

Сегодня, 11:17

Москва обвинила ЕС в попытке вытеснить Россию из Армении

Сегодня, 11:15
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15