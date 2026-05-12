Ильхам Алиев ознакомился с работами на территории Бакинского олимпийского стадиона в связи с WUF13 - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 мая ознакомился с работами, проводимыми на территории Бакинского олимпийского стадиона в связи с 13-й сессией Всемирного форума по градостроительству (WUF13) на тему «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», которая пройдет 17-22 мая.

Об этом сообщается на официальном сайте президента АР.

Председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев и исполнительный директор Азербайджанской операционной компании WUF13 Адиль Мамедов проинформировали главу государства о проделанной работе.