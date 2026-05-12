Расходы США на операцию против Ирана приблизились к $29 млрд

Расходы США на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов, заявил исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы думаем, что сейчас это число ближе к 29 (миллиардов долларов - ред.)", - сказал Херст на слушаниях в комитете палаты представителей.

По его словам, в эту сумму заложены обновленные оценки замены и ремонта оборудования, а также стоимость доставки военнослужащих в регион.