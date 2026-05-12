Франция в Армении: эксклюзивные данные о полетах вызывают вопросы к дипломатии и оборонной логистике - ВИДЕО

First News Media16:15 - Сегодня
Новые подробности оборонного сотрудничества между Парижем и Ереваном стали достоянием общественности.

Как отмечается в сюжете телеканала AnewZ, эксклюзивные данные об отслеживании авиарейсов вызвали вопросы о перемещениях французских военных самолетов, которые могут быть связаны с недавней дипломатической активностью Эммануэля Макрона. Эти материалы позволяют по-новому взглянуть на истинные масштабы военного взаимодействия Франции и Армении.

1news.az представляет материал телеканала:

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Армению был представлен как важная дипломатическая веха. По данным Le Figaro, визит Макрона в Ереван был сосредоточен на стратегическом партнерстве, частью которого уже является оборонное сотрудничество - в частности, заказ Арменией в 2024 году 36 французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Однако материалы AnewZ ставят вопросы, выходящие за рамки публичного партнерства: сопровождалась ли официальная дипломатия более глубоким военным взаимодействием?

Отслеженные рейсы

AnewZ получила эксклюзивные данные ADS-B, показывающие, что 4 мая Airbus A330-200 (бортовой номер F-UJCS) Воздушно-космических сил Франции следовал в Ереван. На следующий день самолет вылетел из Еревана в Париж. Спустя несколько часов он направился из Парижа на Истр-Ле-Тюбе — французскую военную авиабазу недалеко от Марселя.

Данные не подтверждают, что именно находилось на борту. Однако они поднимают широкий логистический вопрос: был ли это только официальный транспорт после визита или же часть более широкой цепочки военной поддержки, действующей параллельно с расширяющимися оборонными отношениями Франции и Армении.

Этот же самолет фигурирует и в более ранних материалах, связанных с Японией и Южной Кореей. Скриншоты, изученные AnewZ, показывают, что самолет F-UJCS (позывной CTM021) двигался на восток из Европы 28 марта, после чего был замечен в районе Южной Кореи и Японии 29 марта, 2 и 3 апреля.

Важность тайминга

Время этих перемещений имеет значение. Азиатское турне Макрона проходило с 31 марта по 3 апреля. В Японии министры обороны Франции и Японии подписали «Дорожную карту обороны» 1 апреля. В Южной Корее 3 апреля Макрон и президент Ли Чжэ Мён договорились об углублении сотрудничества, включая сферы обороны и энергетики. Опять же, это подтверждает факт перемещения, а не состав груза, но вписывает самолет в общую схему дипломатии, связанной с обороной.

Затем последовало досье на A400M. Изображение трекинга от 11 мая фиксирует французский военный A400M (позывной CTM2025), движущийся на восток в сторону Южного Кавказа. Согласно заявлению, которое проверяет AnewZ, груз, связанный с этим маршрутом, был задекларирован для Грузии как газовые баллоны, литиевые батареи и химические вещества.

Вопросы к грузу

Ключевой вопрос заключается в том, отличался ли реальный груз от заявленного и могли ли это быть компоненты, узлы или вспомогательное оборудование для САУ Caesar.

Этот вопрос стал еще более острым после того, как установки Caesar появились на кадрах из Еревана в преддверии парада по случаю Дня Республики 28 мая. Официальные сообщения подтверждают контракт 2024 года на 36 систем Caesar, а недавние видео из Армении запечатлели их во время подготовки к параду. Если эти системы демонстрируются публично, они перестают быть просто пунктом контракта и становятся видимой военной реальностью «на земле».

Разрешение на использование воздушного пространства

Юридический аспект также значим. Согласно Чикагской конвенции 1944 года, гражданские и военные воздушные суда действуют в рамках разных правовых режимов. Если военный груз перевозился под видом ложной декларации, это ставит под сомнение законность разрешений на пролет, транзит и соблюдение правил гражданской авиации.

На данный момент окончательных доказательств нет. Официальные данные говорят о партнерстве. Эксклюзивные записи полетов AnewZ фиксируют перемещения. Видеокадры подтверждают наличие систем Caesar в Армении. Заявление о характере груза все еще требует верификации.

Ключевыми документами остаются манифест самолета A400M, разрешение Грузии на транзит, записи о соблюдении норм ИКАО и независимое подтверждение того, что на самом деле находилось на борту.

