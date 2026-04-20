Катар объявил о постепенном возобновлении полетов иностранных авиакомпаний

Власти Катара объявили о постепенном возобновлении полетов иностранных авиакомпаний в страну через международный аэропорт Хамад в Дохе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном управлением гражданской авиации эмирата.

Согласно тексту, решение принято "по итогам всесторонней оценки текущей обстановки в координации со всеми профильными структурами". Ведомство подчеркнуло, что принимаемые меры направлены на обеспечение максимальной готовности и эффективности работы авиационного сектора. Авиационные власти заверили, что все рейсы и сопутствующие операции будут осуществляться в соответствии с международными стандартами безопасности и защиты, с применением необходимых мер предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и персонала.

Источник: ТАСС