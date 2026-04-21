В Милли Меджлисе предложили приостановить работу межпарламентских групп с Бельгией и Нидерландами

В Милли Меджлисе предложили приостановить деятельность рабочих групп по межпарламентским связям с Бельгией и Нидерландами.

Об этом заявил депутат Эльчин Мирзабейли на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он осудил предвзятые резолюции парламентов этих стран, касающиеся Азербайджана.

Мирзабейли отметил, что данные документы не опираются ни на правовые нормы, ни на реальную ситуацию в регионе.

"Эти документы, являясь примером политической манипуляции, одновременно представляют собой очередное проявление избирательного и лицемерного подхода к принципам международного права, открытой предвзятости и политической агрессии. Несмотря на содержащиеся в резолюциях ссылки на принципы суверенитета и территориальной целостности, в них выдвигаются совершенно необоснованные утверждения о якобы оккупации Азербайджаном территорий Армении, что наглядно раскрывает предвзятый характер этих документов. Это не просто противоречие, а целенаправленное искажение фактов", - сказал депутат.

Источник: Report