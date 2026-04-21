На дороге Зыхский круг - аэропорт восстановлен прежний скоростной режим - ОБНОВЛЕНО

На автодороге Зыхская круговая развязка - Международный аэропорт Гейдар Алиев скоростной режим, который ранее был снижен до 20 км/ч из-за неблагоприятных метеорологических условий, возвращён к стандартным показателям.

Соответствующую информацию предоставил Центр интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел Азербайджана.

April 20, 2026 17:11

В связи с ветреной погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на трассе «Зыхский круг - Аэропорт» на некоторых полосах скоростной лимит снижен на 20 км/ч.

Как сообщает 1news.az, соответствующую информацию распространил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.

Сотрудники центра активировали на информационных табло предупреждающий знак «сильный ветер».

«Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим», - говорится в сообщении.