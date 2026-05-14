С завтрашнего дня в Баку начнут штрафовать за выезд на временные спецполосы

С 15 мая в Баку начнут действовать временные специальные полосы движения, введённые в связи с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Новые полосы организованы на проспекте Гейдара Алиева — в направлении аэропорта, а также на улицах Аббасгулу-аги Бакиханова, Юсифа Сафарова, Мехди Аббасова, Микаила Алиева и Микаила Мушфига. На участках уже устанавливаются соответствующие дорожные знаки.

Во время проведения форума движение по этим полосам будет разрешено только автобусам. Для остальных транспортных средств выезд на них запрещён.

После завершения мероприятия ограничения будут сняты, и полосы вновь станут доступны для всех участников движения.