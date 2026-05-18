Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия WUF13 в Баку - ФОТО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Баку проходит церемония открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах встретили принимающих участие в сессии глав государств и правительств, руководителей делегаций.

После церемонии встречи было сделано совместное фото.