Иран заявил о требованиях от США разморозки активов и снятия санкций

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что вопросы разморозки иранских зарубежных активов и снятия санкций нельзя считать условием Тегерана - это его законное требование.

"Предположим, в вопросе разблокировки иранских активов вы можете сказать, что это условие Ирана. Я же говорю, что это наше требование - и абсолютно законное требование. Мы не ожидаем, что другая сторона просто даст нам деньги. Речь идет о праве, которое было несправедливо отнято у Ирана", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции. Багаи добавил, что вопросы снятия санкций и активов, заблокированных в течение многих лет в различных банках, являются теми требованиями, которые отстаиваются иранскими переговорщиками в ходе каждого раунда переговоров с США.

Ранее представитель иранского МИД сообщил, что Иран и США продолжают через Пакистан обмениваться замечаниями и предложениями по корректировке последнего иранского плана по урегулированию.

