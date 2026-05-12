Погода на среду: В Баку ожидаются дожди и грозы

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 13 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Юго-восточный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днём - 24-29° тепла. Атмосферное давление понизится с 755 до 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днём – 45-50%.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах временами пройдут осадки. Местами дожди могут быть кратковременными, но интенсивными, возможны грозы и град. Утром и вечером в отдельных горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днём – 26-31° тепла, в горах ночью – 8-13° тепла, днём – 17-22°, местами до 26° тепла.