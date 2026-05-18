JIVA вернулась из Вены в Баку - ВИДЕО

Азербайджанская делегация, принимавшая участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2026» в Вене, вернулась в Баку.

В столичном аэропорту представителей страны встречали родные, друзья и поклонники певицы JIVA (Джамиля Гашимова), представлявшей Азербайджан на конкурсе.

Особенно тёплой стала встреча для самой артистки - в числе встречающих была её дочь, которая одной из первых приветствовала певицу после возвращения в столице Азербайджана.

На «Евровидении-2026» JIVA выступила с песней «Just Go», представив Азербайджан на международной сцене - однако, по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри, артистка не смогла пройти в финал конкурса.

