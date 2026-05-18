Американец умер от хантавируса

Житель американского штата Колорадо умер от хантавируса, случай не был связан со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius.

Об этом сообщил в воскресенье департамент здравоохранения и окружающей среды штата.

«Департамент проводит расследование подтвержденного случая заражения хантавирусом у совершеннолетнего жителя округа Дуглас, который привел к летальному исходу. Данный случай не связан со вспышкой заболевания на круизном лайнере MV Hondius», — отмечается в письменном заявлении. Власти не сообщили, когда умер американец.

Вечером 11 мая MV Hondius вышел из порта Тенерифе на Канарских островах в Нидерланды. 12 мая Всемирная организация здравоохранения сообщала об 11 случаях заражения хантавирусом на борту, позднее оценка была снижена до 10 случаев. Три человека умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам было предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.

В апреле лайнер под флагом Нидерландов вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился в конечный пункт круиза — Канарские острова. На его борту находились около 150 человек, в основном граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США.

Источник: ТАСС