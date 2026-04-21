Мурад Дадашев: Память об Анаре Мамедханове всегда будет жить в сердцах

Прошло 15 лет со дня безвременной кончины Анара Мамедханова.

Все эти годы Анар каждый день жил в наших воспоминаниях. Он был человеком широкой души, великим патриотом, любил свою семью и был привязан к своему народу. Анар Мамедханов любил Родину не только на словах, но и на деле. Он всегда достойно представлял Азербайджан. Благодаря такому подходу и верности ценностям многие его мечты в итоге воплотились в жизнь.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил генеральный директор медиацентра «Хазар» Мурад Дадашев.

Он отметил, что команда Клуба веселых и находчивых «Парни из Баку» проделала огромную работу благодаря своей деятельности, созданным образам и распространению информации о нашей стране. Эти заслуги всегда высоко оценивались, и этой деятельности уделялось особое внимание даже на государственном уровне.

«Мы всегда вспоминаем легендарного капитана команды «Парни из Баку» Анара Мамедханова с большим уважением, любовью и почтением. Его шутки навсегда с нами. Отрадно, что в сегодняшнем мероприятии, наряду с его детьми, принимают участие и внуки. Надеюсь, что по мере взросления внуки будут лучше понимать, кем был их дед, и, возможно, как и он, оставят свой след в истории», — отметил Мурад Дадашов.