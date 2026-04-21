В Азербайджане будут штрафовать и подвергать административному аресту за попрошайничество.

Как сообщает AПA, это отражено в новой статье 523-1, предлагаемой в Кодекс об административных проступках, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за попрошайничество будет выноситься предупреждение или налагаться штраф от 100 до 200 манатов, или если с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя эти меры будут признаны недостаточными, то может применяться административный арест сроком до 10 суток.

За привлечение несовершеннолетних к попрошайничеству будет применяться штраф в размере от 200 до 500 манатов либо административный арест сроком до 15 суток, если применение более мягких мер будет признано недостаточным.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.